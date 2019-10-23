Ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs İstanbul’da konferans verecek

Sürdürülebilir kalkınma alanında önemli araştırmacılardan ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs 31 Ekim’de Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği’ isimli konferansa katılacak.

Fotoğraf: DHA

Birleşmiş Milletler (BM) kıdemli danışmanı Sachs’ın sürdürülebilir ekonomiyle ilgili görüşleri ve çalışmaları dikkatle takip ediliyor. Konferans kapsamında Sachs’ın ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çağı’ isimli kitabı da Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.

Reklam

Konferansa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü ve Başdanışmanı Romina Boarini, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve Kadın Girişimci Gamze Cizreli de konuşmacı olarak katılacak.