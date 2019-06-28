Ekonomi kulisi: Albayrak’ın yerine eski bakan Ağbal geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kulislerinde, maliye bakanılığı da yapmış olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı​ Naci Ağbal, mevcut bakan Berat Albayrak’ın yerine geçebileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 9 Temmuz 2018’de birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın tekrar ayrılabileceği ve Ağbal’ın tekrar maliye bakanı olarak görev yapabileceği de diğer olasılık olarak görülüyor.

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Ağbal, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Albayrak’ın görev yaptığı dönemde ülke ekonomisindeki bozulma dikkat çekiyor.

Ekonomi bu yılın ilk çeyreğinde liradaki sert değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle yatırım ve özel tüketimdeki daralma sonucu yüzde 2.6 küçüldü.

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İmalat sanayindeki daralma ise 14 aydır sürüyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda, özellikle de benzer ülkelere kıyasla, en güçlü olduğu alanların biri olan bütçe dengesi kısmen bozulmaya başladı.

Bütçe açığı fırladı

Bütçe açığında yılın ilk beş ayında 80.6 milyar liralık 2019 hedefinin yüzde 82.5’ine ulaşılmış durumda. Bu veri bile tek başına açığın daha da artacağına işaret ederken, gündemdeki tek seferlik gelirlere rağmen, hedeflerin aşılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Özel sektörde sıkışıklık

Özel sektör kanadındaysa, Türkiye’de özellikle geçen sene başından itibaren bozulan makro ekonomik göstergeler ve yaşanan kur şokunun da etkisiyle nakit akışında sıkıntı çeken büyük holdingler başta olmak üzere çok sayıda şirket de kredi yapılandırmasına gitmişti.

Batık krediler

Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri yaklaşık 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı. Bankaların takipteki kredi oranı yüzde 4.2’ye ulaşırken, yıl sonunda yüzde 6’ya kadar çıkabileceği de bekleniyor.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yerel seçimler öncesi ertelenen Merkez Bankası’nın (MB) 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarımını tamamlamayı ve gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergileri yükseltmeye hazırlandığı yeni paket de ekonomide işlerin planlandığı gibi gitmediğine işaret eden başka bir gösterge.