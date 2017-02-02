‘Edebiyat’ dergisi ‘bilgi kirliliği’ tuzağına düşerse: Turgut Uyar’a ‘şiir yazdıran’ Bavul dergi, sayıyı toplatma kararı aldı

Popüler edebiyat dergilerine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde Bavul dergisi Turgut Uyar’ı kendisine ait olmayan dizelerle kapağına taşıdı. Özür dileyen yönetim, derginin bu sayısını toplatma kararı aldığını açıkladı.

Derginin şubat sayısının kapağında, Uyar’a atfen, “Herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadığı…” ifadesine ve şairin portre çizimine yer verildi. Oysa o söz Uyar’ın değildi.

Kısa süre sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı dergiye tepki göstermeye ve dergi kapağını ‘ti’ye almaya’ başladı.

Bunun üzerine dergi yönetimi, bir özür metni kaleme alarak derginin şubat sayısının toplatılacağını duyurdu.

‘Bilgi kirliliği tuzağına düştük’

‘Bilgi kirliliğinin tuzağına düştüklerini’ iddia eden yönetim, ‘vahim hata’yı şu ifadelerle ‘itiraf etti’: “Şubat sayısı kapağımızda yer alan dizelerde, sıkça eleştirilen internetin bilgi kirliliği tuzağına biz de düştük. Tüm iç sayfalar editöryal süzgeçten geçirilirken kapağın sona bırkılıp kontrol edilmemesi büyük bir hataydı. Bu hata sonrası gerekli görev değişiklikleri yapıldı ancak bunu yeterli görmedik ve piyasadaki 35 bin dergiyi geri çekme kararı aldık.”

İronik savunma: Şairlerimizin aziz hatırasına saygı bunu gerektirir

Açıklamada kapağın yenileneceği ve eski kapağa sahip dergilerin okurlar tarafından iade edilebileceği belirtilirken, edebiyatçıların ‘uydurma ifadeleri’nin geleceğe kalmaması konusunda da ‘ironik’ diye nitelendirilebilecek bir yorum yapıldı: “Geleceğe, çocuklarımıza hatalı bilgiler, yanlış dizeler kalmaması önemlidir ve ortada bir hata varsa bu içtenlikle kabul edilmeli, bedeli neyse ödenmelidir. Okurlarımıza, yazarlarımıza, şairlerimizin aziz hatırasına saygı bunu gerektirir. Bugüne kadar binbir emekle size sokakların gerçek hikâyelerini anlatmaya çalıştık, bu kötü ekonomik şartlarda ayakta kalmak için çabaladık. Ama geleceği doğru bilgilerin miras bırakılması hepsinden daha değerlidir.”

İlk değil

Özür metnini yayınlanmasından sonra Bavul derginin kapağını sosyal medya hesaplarından kaldırması dikkat çekti.

Bavul derginin ‘bilgi kirliliği mağduru’ olması popüler edebiyat dergilerinde sıkça görülen bir durum. Daha önce de Kafkaokur, bir sayısında sosyal medyada sıkça paylaşılan ‘Çay var içersen / Ben varım seversen / Yol var gidersen’ dizelerini Âşık Veysel’e mal etmişti.