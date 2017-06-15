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Düzce’de silahla ‘Reis, emrin yeter’ diyen AKP üyesi gözaltına alındı


Düzce’de MP5 tipi silahla çektirdiği fotoğrafı, “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla Facebook hesabından paylaşan AKP Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, gözaltına alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu İstanbul’a kadar yürüyüşe başlamıştı.

Berber olduğu öğrenilen Aybek, CHP’nin yürüyüş kararı almasından sonra Facebook hesabından MP5 tipi silahla fotoğrafını “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla paylaştıktan altı saat sonra kaldırmıştı.

Aybek, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Elindeki silahın kurusıkı olduğunu ve kentte bir av bayisinde söz konusu fotoğrafı çektirdiğini söyleyen Aybek’in poliste sorgusu sürüyor.

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Akşam Postası / 15 Haziran 2017

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