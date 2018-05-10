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Yaramazlara biraz batar!

Dünyada ilk: Beş vakit ezan okunan, kadınlara özel muhafazakar AVM Zeruj Port açıldı

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Dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’si Zeruj Port Zeytinburnu’da açıldı. AVM, ‘içinde ezan okunan AVM’ olarak tanıtılıyor.

Fotoğraflar: DHA

Daha önce Tekstil Port adıyla açılmak istenen AVM binasını satın alan ve aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan Zeruj Port’un sahibi Zehra Özkaymaz, ‘Zeruj’ lakabıyla düzenlediği muhafazakar moda festivalleriyle tanınıyor.

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İçerisinde 126 mağaza barındırması planlanan Zeruj Port AVM’de sadece kadın ve çocuk ürünlerinin yer alacağı, erkek giyimi ve ihtiyacına yönelik hiçbir şey bulunmayacağı belirtilirken, bu özelliği nedeniyle ‘Türkiye’de ve dünyada bir ilk’ olarak niteleniyor.

Kadınların rahat bir şekilde alışveriş yapması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Özkaymaz, özellikle muhafazakar kesimin bu türden bir AVM’ye ihtiyacı olduğunu savundu.

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Aynı zamanda içerisinde beş vakit ezanın okunacağı belirtilen AVM’de ayrıca, pek çok tasarımcının da mağazası bulunacak.

Açılışta konuşan AVM’nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, “Bizlere inanıp beş yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi.

Dünyanın ilk beş vakit ezan okunan, kadınlara özel muhafazakar AVM’si İstanbul’da açılıyor

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