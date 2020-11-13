Dünyada Covid-19 salgınında son durum: 15 milyon kişi tedavi görüyor

Dünya çapında Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

Fotoğraf: Reuters

Güncel verilere göre Covid-19 bulaşan kişi sayısı 53 milyon 588 bin olurken, iyileşenlerin sayısı 37 milyon 430 bini buldu.

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Bu da aktif vaka sayısının 15 milyona yakın olduğu anlamına geliyor. Mevcut hastalardan 109 bininin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu yılın başından beri aktif vaka sayısını gösteren grafik (üstte), tedavi gören hasta sayısının ekim ayının başından itibaren ‘gözle görülür’ biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Beş vakadan biri ABD’de

ABD, 11 milyon vaka ve 250 bin can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. Hindistan, 8.7 milyon vakayla ABD’yi takip ederken, ülkede 130 bin kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya, 5.7 milyon vakayla, enfekte kişi sayısında üçüncü sırada ancak 164 bin can kaybıyla, bu alanda ikinci sırada.