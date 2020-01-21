Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerine ve muhtemelen diğer ülkelere yayılabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı araştırmacılar, Çin’de ortaya çıkan virüsün 1700’den fazla kişiye bulaşmış olabileceğini söylerken Çinli yetkililer ise virüsün 45 kişiye bulaştığını duyurmuştu. Aralık ayında virüse bağlı solunum rahatsızlığından dolayı iki kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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WHO Sözcüsü Tarik Jasarevic, “İlerleyen günlerde korona virüsü vakaları Çin’in diğer bölgelerinde ve muhtemelen diğer ülkelerde görülebilir” dedi.

Bu virüse ait vakalar şimdiye kadar ağırlıklı olarak Wuhan’da görüldü ancak Şanghay ve Beijing’de de birkaç vaka rapor edildi.

WHO’nun açıklamalarına göre virüsün Wuhan’da bulunan bir deniz ürünleri pazarından kaynaklı olması muhtemel. Çin hükümeti 1 Ocak 2020 itibariyle bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak 2020’de ise virüsün izole edildiğini duyurdu.

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Hangi belirtiler görülüyor?

Yeni virüsten etkilenen insanlarda görülen belirtiler arasında; ateş, solunum güçlüğü ve akciğer grafisinde pnömonik tutulumlar gibi semptomların görüldüğünü belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü, 12 Ocak 2020 tarihine kadar olan dönemde onaylanmış 41 vaka olduğunu kaydetti. Bunların yedisinde ağır hastalık tablosu olduğunu ancak altısının taburcu edildiğini ve altta yatan ek hastalığı olan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilere göre ise, Tayland ve Japonya’da virüsle ilişkili olabilecek toplamda üç ek vaka daha bildirildi.”

Virüsler nasıl bu kadar çabuk çoğalıyor?

Virüslerin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve hücre başına genelde yüksek sayılara kolayca ulaşabildiklerini kaydeden Akgül sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle kısa zamanda mutasyon geliştirme ihtimalleri artar. Virüsler mutasyon veya rekombinasyon sonucunda genetik olarak değişerek yeni türler oluşturabilirler. Virüs nüfusu hücre bölünmesi yoluyla artmamaktadır çünkü virüsler birer hücre değillerdir. Bunun yerine, kendilerinin birden fazla kopyasını üretmek için bir konak hücrenin organellerini, moleküllerini ve metabolizmasını kullanırlar, konağa kendi parçalarını kopyalattırıp bu parçaları yine konakta birleştirirler.”