Dünya prömiyeri: Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ Cannes’da dakikalarca alkışlandı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ceylan’ın ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ve ‘Kış Uykusu’ filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

Reklam

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklıyor. Murat Cemcir‘in başrolde yer aldığını bildiğimiz filmde Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu eşlik ediyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Dünya prömiyerini Cannes’da yapan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği tahmin ediliyor.

Reklam

Türkiye için ise henüz netleşen bir vizyon tarihi olmasa da Fransa ile aynı anda vizyona gireceğini öngörülüyor.