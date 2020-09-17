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Yaramazlara biraz batar!

Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Fotoğraf: AA

Covid-19 verilerinin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 30 milyon 36 bin 868’e ulaştı.

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Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 6 milyon 828 bin 301 kişi Covid-19’a yakalandı.

ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla şöyle:

  • Hindistan (5 milyon 118 bin 253)
  • Brezilya (4 milyon 421 bin 686)
  • Rusya (1 milyon 79 bin 519)
  • Peru (744 bin 400)
  • Kolombiya (736 bin 377)
  • Meksika (680 bin 931)
  • Güney Afrika (653 bin 444)
  • İspanya ( 614 bin 360)
  • Arjantin (589 bin 12)
  • Şili (439 bin 287)

Türkiye’de de vaka sayısı 296 bin 391’e ulaştı.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde salgın nedeniyle 945 bin 92 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19’a yakalanan 21 milyon 804 bin 30 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 287 bin 746 aktif vaka bulunuyor.

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