Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti.
Covid-19 verilerinin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 30 milyon 36 bin 868’e ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 6 milyon 828 bin 301 kişi Covid-19’a yakalandı.
ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla şöyle:
- Hindistan (5 milyon 118 bin 253)
- Brezilya (4 milyon 421 bin 686)
- Rusya (1 milyon 79 bin 519)
- Peru (744 bin 400)
- Kolombiya (736 bin 377)
- Meksika (680 bin 931)
- Güney Afrika (653 bin 444)
- İspanya ( 614 bin 360)
- Arjantin (589 bin 12)
- Şili (439 bin 287)
Türkiye’de de vaka sayısı 296 bin 391’e ulaştı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde salgın nedeniyle 945 bin 92 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19’a yakalanan 21 milyon 804 bin 30 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 287 bin 746 aktif vaka bulunuyor.