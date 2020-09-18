Düğüne gittiği Erzurum’da bypass olduktan üç gün sonra Covid-19 tanısı kondu

Düğün için Erzurum’a giden 49 yaşındaki Levent Görkem, acil bypass ameliyatına alındı. Yoğun bakımdaki üçüncü gününde ise Covid-19 tanısı kondu. 20 günlük zorlu yoğun bakım sürecini atlatarak taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

Ankara’dan 25 gün önce Erzurum’a giden üç çocuk babası Görkem, katıldığı düğün sonrası göğsünde ağrı şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

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Kalp damarlarının tıkalı olduğunu belirlenen Görkem’e, koroner bypass ameliyatı olması gerektiği söylendi.

Covid-19 testinin de negatif çıkması üzerine Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibince ameliyata alındı.

Dörtlü bypass ameliyatı sonrası yoğun bakımdaki üöüncü gününde solunum sıkıntısı yaşayan Görkem’in akciğer tomografisi çekildi; tekrar test yapıldı ve pozitif çıktı.

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‘Ders oldu’

Kaygın ve yoğun bakım ekibinin hem ameliyat sonrası hem de Covid-19 tedavilerini uygulamasıyla hayata tutunan Görkem yaşadıklarını AA muhabirine anlattı: “Erzurum’a düğün için gelmiştim, rahatsızlanınca hastanede ilk etapta anjiyo, daha sonra açık kalp ameliyatı oldum. Sonra Covid-19’a yakalandığımı öğrendim. Yoğun bakımdayken nefes alamamak çok zor ve kötü durum. Covid-19 nedeniyle nefes almak ve alamamak arasında tereddütte kalıyorsunuz ama aileniz ve kendiniz için nefes almaya uğraşıyorsunuz. Yaşayan biri olarak insanların kalabalık yerlerde bulunup Covid-19’a yakalanmasını istemem. Pandemi sürecinde cenaze, düğün gibi kalabalık ortamlara gidilmesin, bana ders oldu yaşadıklarım, çünkü sağlık bunların hepsinden önemli.”

‘İkisi aynı anda olunca takibi zor’

Prof. Dr. Kaygın Görkem’in şehir dışından gelmesi ve düğüne katılması nedeniyle hastalığa yakalandığını belirtirken kalp damar cerrahı Prof. Dr. Özgür Dağ yoğun bakımda hem koroner bypass hem de Covid-19 tanılı hastayı takip etmenin zorluğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bypass ameliyatı sonrası akciğerler çok önemli. Hastalar yoğun bakımdan çıkarken akciğerleri kötüyse yoğun bakım süreci kötü gidiyor ama iyiyse daha az riskli geçiyor. Hastamız çok şükür süreci atlattı.”