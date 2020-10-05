Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’nün tahminine göre 760 milyon insana virüs bulaşmış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nuna corona virüs bulaşmış olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Unsplash

Dünya nüfusunun yaklaşık 7.6 milyar olduğu hesaba katılınca 760 milyon insana virüs bulaştığı anlamına geliyor.

Reklam

Bu da DSÖ tarafından tutulan kayıtlara göre dünya çapındaki vaka sayısı 35 milyonun çok üzerinde bir sayı.

Örgütün acil durumlar direktörü Dr. Michael Ryan dünyanın yüzde 90’ının hala Covid-19 riskiyle karşı karşıya olabileceğini belirterek uyardı.

Dr. Ryan rakamların şehirle kırsal ve farklı gruplar arasında değişiklik gösterebileceğini ancak nihayetinde dünya nüfusunun çoğunluğunun risk altında olduğunu belirtti.

Reklam

SON HABERLER

Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza

Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...