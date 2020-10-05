DSÖ’nün tahminine göre 760 milyon insana virüs bulaşmış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nuna corona virüs bulaşmış olabileceğini söyledi.

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Dünya nüfusunun yaklaşık 7.6 milyar olduğu hesaba katılınca 760 milyon insana virüs bulaştığı anlamına geliyor.

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Bu da DSÖ tarafından tutulan kayıtlara göre dünya çapındaki vaka sayısı 35 milyonun çok üzerinde bir sayı.

Örgütün acil durumlar direktörü Dr. Michael Ryan dünyanın yüzde 90’ının hala Covid-19 riskiyle karşı karşıya olabileceğini belirterek uyardı.

Dr. Ryan rakamların şehirle kırsal ve farklı gruplar arasında değişiklik gösterebileceğini ancak nihayetinde dünya nüfusunun çoğunluğunun risk altında olduğunu belirtti.