DSÖ konferansında ‘corona’ya karşı işbirliği kararı: Aşı ve ilaç çalışmaları hızlandırılacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) görüntülü konferansına dünyanın birçok ülkesinden liderler katıldı; aşı, ilaç ve test çalışmalarının hızlandırılması için işbirliği kararı alındı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden birçok lider, DSÖ’nün görüntülü konferansına katıldı.

Reklam

‘Ortak sorun, ortak çözüm’

“Ancak ortak bir yaklaşımla çözülebilecek ortak bir sorunla karşı karşıyayız” diyen DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sözlerine şöyle devam etti: “Yaşadıklarımız bize bu salgınla mücadele için elimizde imkan olduğunda bile bunların eşit olarak dağıtılmadığını gösterdi. Buna izin veremeyiz.”

Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Ursula von der Leyen ise hedeflerinin mayıs başında 7.5 milyar avroluk (yaklaşık 56 milyar lira) bir fon oluşturarak salgında önleme, tanı ve tedavi çalışmalarına destek sağlamak olduğunu belirtti.

ABD katılmadı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘çok önemli bir işbirliği’ diye nitelendirdiği toplantıya ABD ise katılmadı. Salgınla mücadele sürecinde ABD Başkanı Donald Trump DSÖ’nün tutumunu ‘Çin odaklı’ olmakla eleştirmiş, sonra da örgüte verdiği fonu kesmişti.