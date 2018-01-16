‘Dondurmam Gaymak’ın başrolü: Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

‘Dondurmam Gaymak’ filmiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Beykoz’da yaşayan Özdemir’e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri, Özdemir’in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir, 2016 yılında anjiyo olmuştu.
Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu’nda tören yapılacak. Aynı gün Yatağan’da kılınacak namazın ardından cenaze yine Yatağan’da defnedilecek.
Turan Özdemir kimdir?
11 Ekim 1952’da Muğla’da doğmuştur. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul’a yerleşti. 2001 yılında kamera karşısına geçerek sinemada karar kılan oyuncu, en büyük çıkışını Dondurmam Gaymak filminde başrol oynayarak yaptı. Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmıştır.
Tiyatro Oyunları
Barış: Aristophanes – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1998
Oyunun Oyunu: Michael Frayn – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1997
Şeytan Örümceği: Erdogan Aytekin – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1996
Rol aldığı filmler ve diziler
Pis Yedili (dizi) – 2011
Geniş Aile – 2010
Üvey Aile – 2008
Mevlana Aşkın Dansı – 2008
Geç Gelen Bahar – 2008
Yağmurdan Sonra – 2008
Adem’in Trenleri – 2007
Mavi Gözlü Dev – 2007
İki Yabancı – 2007
Dondurmam Gaymak – 2005
Kadın İsterse – 2004
Cennet Mahallesi – 2004
Kurtlar Vadisi – 2003 (14. bolum – komiser)
Estağfurullah Yokuşu – 2003
Çekirdek Aile – 2002
Aslı ile Kerem – 2002
Tatlı Hayat – 2001.