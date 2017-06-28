Dokuz Eylül’de ‘barış bildirisi’ imzacısı 12 akademisyen açığa alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan 12 akademisyen açığa alındı.

Rektörlük bu karara gerekçe olarak akademisyenler hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmayı gösterdi.

Emekli olduğu halde açığa alındı

Evrensel’in haberine göre Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Doç. Dr. Seçkin Aydın, araştırma görevlilerinden Aydın Arı, Serap Sarıtaş, Dilek Karabulut, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Emel Yuvayapan hakkında görevden uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin emekli olduğu halde açığa alındı.

‘Cadı avı’ başlatılmıştı

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’ başlatılmıştı.