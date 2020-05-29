Diyarbakır’da tekstil fabrikası ‘corona’ yüzünden kapandı; köy karantinaya alındı

Diyarbakır Organize Sanayii Bölgesin’de (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan 16 işçide corona virüsü tespit edildi. Fabrika geçici süreyle kapatıldı. Bismil ilçesindeki Aşağı Oba Köyü de karantinaya alındı.
Fabrikada bir işçi öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi pandemi hastanesinde tedaviye alındı.
Filyasyon ekiplerinin çalışmasında fabrikada çalışan 15 işçide daha Covid-19 tespit edildi. Fabrika, geçici süreyle kapatıldı.
Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.