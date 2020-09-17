Diyarbakır valisi: İzolasyonu ihlal taksirle adam öldürme suçudur

Diyarbakır’da düzenlenen Covid-19 denetiminde vali Münir Karaloğlu, “Pozitif olan bir vatandaşımızın bilerek isteyerek izolasyonu terk edip sokağa çıkması taksirle adam öldürmek suçudur” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karaloğlu denetimlerle vatandaşlara corona virüse karşı mücadelenin bitmediğini ve kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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‘Kurallara uyulmuyor’

Vali izolasyon sürecinde mutlaka evden çıkılmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Pozitif olan bir vatandaşımızın bilerek isteyerek izolasyonu terk edip sokağa çıkması taksirle adam öldürmek suçudur. Şu anda yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysun, bize yardım etsinler. Sağlık teşkilatımız mart ayından beri ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyor, onlar da artık yoruldu. Onların işlerini hafifletmek, onları motive etmek için kurallara daha sıkı sıkıya uymamız gerekir.”

‘Gevşeme var’

Esnaf ve işletmelerle ilgili denetimlere de değinen Karaloğlu, şöyle devam etti: “Zaman uzadıkça vatandaşımızda bir bezginlik bir bıkkınlık var ama bunu mutlaka aşmalıyız. Konan kurallara uymalıyız. Bugün de işletmelerde incelemelerde bulunduk. Maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, işletme sahiplerimizi uyardık. Pazarda vatandaş hala tezgahtan seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kendiniz, sevdikleriniz hem de toplum için lütfen kurallara uymaya devam edin.”