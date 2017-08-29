Diyarbakır Barosu’ndan PKK’nın iki saldırısına kınama: Edi Bese!

Diyarbakır Barosu, son olarak Şırnak’ta üç işçi ve Diyarbakır Lice’de bir sivilin öldürülmesini kınadıklarını belirterek son 25 ay içindeki çatışmalı süreçte 2 bin 722 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kürtçe ‘Edi bese’ (Artık yeter!) başlığıyla yazılı açıklama yapan baro, bölgede 30 yılı çatışmalarla geçmiş, 40 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bir dönemden sonra, çatışmasız geçen çözüm sürecinin bölgede büyük ümitler doğurduğunu belirtti.

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Toplumun beklentilerinin aksine nihai sonuca ulaşılamadığını hatırlatan Diyarbakır Barosu, 24 Temmuz 2015’te Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesiyle birlikte kabul edilemez yeni bir çatışmalı sürecin içine girildiğini kaydetti.

‘Sorunları derinleştirir’

Açıklamada PKK’nın son dönem eylemleri kınanarak şöyle dendi: “Bu olaydan sonra başlayan ve halen devam eden çatışmalı süreçte 2 bin 722 insanımız yaşamını yitirmiştir. Son olarak, 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan üç işçi ile Diyarbakır’ın Lice ilçesinde sivil bir vatandaşın öldürülmesi olaylarını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz! Bu saldırılarda hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, kimden gelirse gelsin başta siviller olmak üzere yaşam hakkına yönelik ihlallerin karşısında olup, sorunların şiddetten uzak yol ve yöntemlerle çözülebileceğini savunmakta; bu bağlamda, sorunların siyasal ve demokratik kanallar dışındaki çözüm arayışlarının yeni acıları yaratıp, var olan sorunları derinleştireceğine inanmaktadır. Bu sebeple ‘Yaşam hakkına yönelik her türlü müdahalelere artık yeter!’ diyoruz.”