Diyanet: Tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle camilerde Fetih Suresi okunacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib kentinde, Suriye ordusunun saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıya uçak, SİHA ve top atışlarıyla karşılık vermeye başlamış, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı.

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Twitter hesabından bilgilendirmede bulunan Diyanet işleri başkanı, şunları kaydetti: “Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz.”

Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. pic.twitter.com/Q4zJJovjv5 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 1, 2020

Prof. Dr. Erbaş’ın paylaşımında, “#BaharKalkanı Harekatı’nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum” ifadelerine de yer verildi.