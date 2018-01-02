Diyanet böyle buyurdu: Kız çocuklar dokuz, erkekler 12 yaşında evlenebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) göre kız çocukları dokuz, erkek çocukları 12 yaşında evlendirilebilir.

DİB’in resmi internet sitesinde yer alan ‘Dini Kavramlar Sözlüğü’nde ‘nikah’ kelimesi tanımlanıyor.

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Söz konusu sayfada nikahın hükümleri ve ‘faydaları’ndan bahsedildikten sonra ergenlik çağına girmiş kadınların da nikahlanabileceğine değiniliyor.

İfade şöyle: “Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur.”

Ancak Diyanet, sayfada “Resmen tescil ettirilmeyen evlilik kanunen suç olduğu gibi, dinen de doğru değildir” yorumunu da yaptı.

Hangi yaşları anlatıyor?

Diyanet, nikahlanabileceğini söylediği ergenlik çağındaki çocukları kast ettiği ‘bulûğ’ kelimesini de başka bir sayfada anlatıyor.

Buna göre, ‘İslam hukukçuları’nın görüşlerine dayanan Diyanet, erkeklerin 12, kızların da dokuz yaşında ergenliğe girdiğini söylüyor.

Diyanet şöyle devam ediyor: “Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır.”