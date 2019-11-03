Dışişleri’nden ABD’ye ‘terörizm raporu’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2018 Yılı Terörizm Raporu’nda YPG’nin yer almamasıyla ilgili, “Bunun yerine ‘PKK’nın Suriye’deki uzantıları’ ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2018 Yılı Terörizm Raporu’ hakkında kendisine yöneltilen soruya, yazılı yanıt verdi.

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Raporda ayrıca Fethullah Gülen’in ‘sürgünde bir din adamı’ olarak anılmasının, darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamı taşıdığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: “Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir.”