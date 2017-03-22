Dink soruşturması: Gülen ve Öz dahil altı kişi hakkında yakalama kararı

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ve firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu altı kişi hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

Agos’ta yer alan habere göre, savcının talebinde şu ifadeler yer aldı: ‘‘Dink cinayeti, Fethullah Gülen’in kontrolünde sapkın dini inançları referans alarak başka bir düzen getirmek, yasama yürütme, yargı ve diğer tüm devlet kurumlarını, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet teşkilatını denetimlerine almak için şiddet içeren bir başlangıç eylemidir. Dink cinayeti eylemini gerçekleştiren bir kısım kamu görevlilerinin, eylemi başından sonuna kadar planlayıp icrasına yol açtıkları ve denetledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri, eylemi gerçekleştirecek potansiyel şüphelileri bildikleri halde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda Dink’in öldürülmesini engellememişler, aksine suça iştirak etmişlerdir.’’

Soruşturmada adı geçen bazı kamu görevlilerinin Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığının tespit edildiği ve cinayetin Gülen’in bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirildiğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Yazıda, cinayet öncesinde ‘FETÖ’nün amaçları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda 2006 yılında kurulan ve 2012 yılına kadar faaliyet gösteren C-5 isimli illegal büroda’ cemaatle bağlantılı olmayan kamu personelinin tasfiye edildiği ve ‘darbe girşiminin önünü açmak’ için Ergenekon, Balyoz gibi kumpas soruşturmalarının hazırlandığı kaydedildi.

‘Cinayetin arkasında ulusalcılar var algısı yaratıldı’

Cinayetin faili Ogün Samast’ın beyanına göre kendisinin eline Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde zorla Türk bayrağı verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: ”Soruşturmanın şüphelisi Ercan Gün, 30 Ocak 2007 tarihinde, Zaman gazetesinde halen yurtdışında kaçak olarak bulunan FETÖ/PDY’nin medya tetikçileri Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan ile FETÖ/PDY içinde emniyet mensuplarının örgütsel konumunda ‘abi’liği yapan halen yurtdışında kaçak olarak bulunan Av. Halil İbrahim Konca ile buluşmuş, kendisine haber olarak yayınlayacağı görüntüler burada verilmesine olmasına karşın rağmen, Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için Samsun iline gönderilmiştir.”

Bu görüntülerle cinayetin arkasında ‘ulusalcılar’ olduğu algısı yaratılarak Ergenekon operasyonlarının zeminin hazırlandığının ifade edildiği yazıda, Ergenekon davasının savcısının da Zekeriya Öz olduğu hatırlatıldı.

Dumanlı’ya da yakalama kararı

Darbe girişimi ve Dink cinayeti soruşturmasından tutuklu Muharrem Demirkale’nin cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007 günü aynı soruşturmadan tutuklu emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’le, cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra ise Zekeriya Öz’le telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Mehmet Faruk Mercan, Halil İbrahim Koca ve Zekeriya Öz hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından, Gülen hakkında ise ‘silahlı terör örgütü kurma’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.