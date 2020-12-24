Dink davası: Emniyet, sanıkların kaçma girişiminde bulunduğunu belirtti

CANAN COŞKUN

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin davasında sekiz sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

‘Yurt dışına kaçmak için çalışma yapıyorlar’

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın başında mahkeme başkanı Akın Gürlek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bir yazıyı duyurdu.

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Gürlek’in okuduğu yazıda dönemin Trabzon alay komutanı Ali Öz ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Ecevit Emir ile Emre Cingöz’ün esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasından sonra yurt dışına kaçmaya ilişkin Gürcistan’da bazı kişilerle irtibat kurduğu, arayışa girdiği ve buna dair çalışmalar yaptıkları belirtildi.

Engin Dinç’in savunması

Gürlek’in açıklamasından sonra cinayetin tasarlandığı sırada Trabzon İstihbarat şube müdürü olan, cinayetten sonra da istihbarat daire başkanı olarak atanan Engin Dinç’e esas hakkındaki savunmaya karşı söz hakkı verildi.

Mütalaada Dinç’in Dink’in öldürüleceğine ilişkin ihbarlardan sorumlu olmadığının belirtilerek ihmali davranışla kasten öldürme suçlamasından beraat kararı verilmesi talep edilirken, yalnızca görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istendi. Bu suçlama üç aydan bir yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

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Dört yıldan bu yana süren davaya ikinci kez gelen Dinç, mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: “30 Haziran 2006’da Trabzon’dan ayrıldım, devamında Afyon’a tayin oldum. Olaydan altı ay önce istihbarat şube ile ilişiğim kesildi. Bundan sonraki olaylarla ilgili bilgim yok. İddianamede bu konuyla ilgili bazı hususlar mütalaada düzeltildi.

17 Şubat 2006’da yazdığımız ‘ses getirici eylem’ notunu istihbarat daire başkanlığına gönderdik. Dolayısıyla görevimi yaptım. Böyle bir zorunluluk olmamasına karşın çalışma arkadaşlarıma notu İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne de göndermesini söyledim. O dönemin yetkililerini de telefonla bilgilendirdim. Yasin hayal hakkında genel bilgileri rapora aktardım. Yazıda Hayal’in nasıl birisi olduğunu, daha önce neler yaptığını anlattık. Devamında İstanbul’da eylem planladığını söyledik. Bütünsel olarak olay aktarıldı. ‘Ses getirici eylem’ tabiri istihbaratta genel bir jargondur. Diğer yandan yazının bütünü dikkate alındığında bombalı eyleme karışan birinin sıradan bir eylem yapmayacağı anlaşılır. Hakkımda isnat edilen suçları işlemediğim sabit olduğundan beraatimi talep ediyorum.”

Dinç savunmasını bitirdikten sonra duruşmanın bitmesini beklemeden salondan ayrıldı.

Kaçacağı söylenen sanık salonda

Dinç’ten sonra salonda bulunan Emre Cingöz’e emniyetin kaçma girişimiyle ilgili yazısı soruldu. Başkan Akın Gürlek, Batum’dan emniyet görevlilerinin İstanbul emniyet görevlilerini bu konuda haberdar ettiğini söyledi. Cingöz de böyle bir girişimin aklından geçmediğini belirtti. Mahkeme başkanı Gürlek, bu ihtimale karşı Ali Öz ve Ecevit Emir’in ev hapsine alınmasına, Emre Cingöz’e karşı ise İstanbul’u terk etmeme adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.

Dinç’in dışında İstanbul Jandarma görevlileri Eyüp Temel, Musa Yıldırım ve Mikdat Özbek, Trabzon jandarma görevlileri Hacı Ömer Ünalır, Hüseyin Yılmaz, Trabzon Emniyet görevlisi Hasan Durmuşoğlu, Samsun Jandarma görevlisi Murat Bayrak savunma yaptı. Sanıklar savunmalarında ‘FETÖ’ ile bir bağları olmadığını, üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Duruşma takvimi

Savunmalar bugünlük tamamlandıktan sonra mahkeme başkanı Akın Gürlek önümüzdeki günlerde hangi sanıkların dinleneceğine ilişkin takvimi duyurdu. Bir sonraki duruşma 6 Ocak 2021’de yapılacak.

Takvim şöyle:

6 Ocak 2021: Eski İstanbul Emniyet müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz, jandarmalar Mustafa Küçük, Ali Barış Sevindik, Bekir Yokuş, Önder Araz ve istihbarat daire başkanlığı görevlisi Ali Poyraz.

8 Ocak 2021: Cinayet sırasında Trabzon İstihbarat şube müdürü olan Faruk Sarı, jandarmalar Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ercan Demir

11 Ocak 2021: İstihbarat daire başkanlığı görevlisi Hamdi Egbatan, eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlisi Hamza Celepoğlu, Trabzon İstihbarat polisleri Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Mülkiye eski başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç ile Samsun polisi Metin Balta

15 Ocak 2021: Trabzon Emniyet eski müdürü Reşat Altay, eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Trabzon İstihbarat polisleri Okan Şimşek, Özkan Mumcu, Onur Karakaya, istihbarat daire başkanlığı görevlisi Osman Gülbel ile Mülkiye eski başmüfettişi Şükrü Yıldız

20 Ocak 2021: İstihbarat daire başkanlığı C şube müdürlüğü eski görevlisi Tamer Bülent Demirel, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri Veysal Şahin, Volkan Şahin, Samsun Emniyet görevlileri Yakup Kurtaran ve Yüksel Avan, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri Yavuz Karakaya ve Yusuf Bozca

22 Ocak 2021: Dönemin istihbarat C şube müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat Daire başkanı Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün ve İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale