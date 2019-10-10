Gözaltındaki Diken yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler adliyeye sevk edildi

Diken’in sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler gözaltına alındı. Diler, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Diken’in Şişli’deki ofisine bugün öğle saatlerinde gelen polis, savcılığın talimatı olduğunu söyledi.

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Diler, polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Diler’in gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı. Diler daha sonra adliyeye sevk edildi.

BirGün gazetesinin internet sitesinin yöneticisi Hakan Demir de dün gece saatlerinde evine giden polislerce gözaltına alınmıştı.

Demir, gazetesinin Twitter hesabından paylaşılan bir haber nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlanmıştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, dün ‘Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu.