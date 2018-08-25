DHA: Polis hedef gözeterek muhabirimize gazlı mermi sıktı

İstanbul’da Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine izin vermeyen polisin müdahalesi sırasında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri de yaralandı.

DHA’nın servis ettiği haberde, DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya’nın eylem sürerken röportajlar gerçekleştirdiği belirtildi.

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Haberde, bir polisin Kaya’ya doğru hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını ateşlediği ifade edildi.

Kaya, sağ bacağına iki merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

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DHA muhabiri, olay anını “Bir milletvekiliyle röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti” sözleriyle anlattı.

Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu da aldı.

‘Motivasyonunu merak ediyoruz’

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, yaşananlara dair şunları söyledi: “Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Başta polis teşkilatımız olmak üzere herkese, gazetecilerin işlerini kanunla belirlenen çerçeve dahilinde ve kamu adına yaptıklarını hatırlatmak isteriz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir.”

Habeciler Platformu, merminin sıkıldığı anın videosunu paylaştı: