DHA: MİT operasyonunda YPG’nin istihbarat sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürüldüğü bildirilen ‘Koşer‘ kod adlı Metin Arslan’ın YPG’nin istihbarat sorumlusu olduğu öne sürüldü.
DHA’nın haberine göre PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu Metin Arslan kırmızı kategoride aranıyordu.
Haberde 1994 yılında örgüte katıldığı belirtilen Arslan’ın 2004-2007 yıllarında arasında ‘Abbas‘ kod adlı Duran Kalkan’a bağlı faaliyet gösterdiği, 2007’den sonra Kuzey Irak Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği kaydedildi.
Habere göre Arslan Türkiye’ye yönelik birçok eylem emri verdi, 2012’de YPG’nin dış istihbarat sorumlusu, 2015’te YPG’nin Suriye Karaçok’taki karargahının komutanı oldu.