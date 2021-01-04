Deniz Zeyrek: Sağlar’ın bakışı sorunluydu; Erdoğan’ın sözleri ise ayrımcı ve küçük düşürücü

“Başörtüsü” meselesi bir kez daha gündemin merkezine yerleşti.
Fikri Sağlar’ın türbanlı hakime güven duymayacağını söylemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu “CEHAPE Zihniyeti” diye etiketleyip CHP’deki başörtülüleri “vitrin süsü” diye nitelemesi, tartışmanın ana omurgası oldu.
Bana göre Sağlar’ın bakışı eksik ve sorunluydu.
İşini layıkıyla yapan, adalet dağıtan, hukuk devletine bağlı kadın hakimleri kıyafetleri yüzünden ötekileştirmek ne kadar doğru olur?
Erdoğan’ın sözleri ise ayrımcı ve küçük düşürücüydü.
Sevgi Kılıç gibi, muhalefette siyaset yapan onlarca başörtülü kadına hangi hakla “vitrin süsü” diyebilirsiniz?