Demirtaş’tan Suruç çağrısı: Provokasyona gelmeyin, seçime kan bulaşmasını istiyorlar

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün Suruç’ta olup bitenler üzerine ‘provokasyona gelmeme’ ve ‘serinkanlı olma’ çağrısında bulundu.

Demirtaş, “Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz” dedi.

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AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım da “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

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Demirtaş’ın kişisel Twitter hesabından, Suruç’ta yaşananlara dair paylaşım yapıldı. Suruç’ta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Demirtaş, “Yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Yurttaşlara provokasyonlara gelmemeleri yönünde çağrıda bulunan Demirtaş şöyle devam etti: “Serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz.”