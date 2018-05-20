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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş ilk icraatını açıkladı: Evladını yitirmiş Türk ve Kürt anneleri buluşturacak

 

Alman medyasına açıklama yapan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçilmesi durumunda ilk icraatının, çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin ellerinden öpüp, barışı sağlamak için desteklerini ve dualarını istemek olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’in haberine göre cezaevindeki Demirtaş, Alman kamu kuruluşu WDR’nin sorularını yanıtladı.

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Cezaevinde kampanya yürütme imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, “Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını belirten Demirtaş, “OHAL’i kaldırıp AB sürecinde müzakerelere yeniden başlayacağız. Dış politikada daha barışçıl bir pozisyon alıp, içeride de Kürt sorununu barışçıl yolla çözeceğiz. Bütün bunlar ekonomiye de nefes aldıracak. Enflasyonu, işsizliği, cari açığı düşürecek şekilde yerli üretime dayalı bir kalkınma modelini hayata geçirebileceğiz” dedi.

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Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk icraatının ne olacağı şeklindeki soruyu ise, “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmem için desteklerini ve dualarını isteyeceğim” diye yanıtladı.

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