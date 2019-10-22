Davutoğlu’nun partisi için ofis kiraladığı bina mühürlendi

İstanbul’da AKP’li Bahçelievler Belediyesi, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kiraladığı ofisin bulunduğu binayı mühürledi.

Fotoğraf: Sözcü

AKP’den ihraç edilen Davutoğlu, kuracağı yeni parti için E-5 Karayolu’nun Bahçelievler mevkiindeki bir binada ofis kiralamıştı.

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Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre partinin İstanbul il başkanlığı olarak kullanılması düşünülen 1700 metrekarelik ofisin yer aldığı bina, belediye tarafından 15 Ekim’de mühürlendi.

Mühürleme gerekçesi olarak da binanın dört katında mal sahibi tarafından başlatılan ve dört katta süren tadilat ve mimari tasarım çalışmalarının izinsiz olması gösterildi.

Haberde, Davutoğlu cephesinin kira anlaşmasını iptal ettiği ve yeni ofis aradığı bilgisi de yer aldı.