Davutoğlu, yeni kuracağı parti için İstanbul’da ofis açtı

AKP’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin çalışmalarını yürütmek için İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde E-5 karayolu üzerinde bir ofis kiraladı.

Fotoğraf: Sözcü

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MYK) Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ hakkında ‘AKP İçtüzüğü’ne aykırı eylem söz ve davranışları’ gerekçesiyle geçen ay başında ihraç süreci başlatmıştı. İhraç istemi üzerine eski Erzincan milletvekili Talha Erol Durmaz ve İstanbul İl Kadın Kolları’ndan Fatma Yavuz partiden istifa etmişti.

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AKP hükümetinde iki yıl başbakanlık ve parti genel başkanlığı, beş yıl da dışişleri bakanlığı yapan Davutoğlu da 13 Eylül’de istifasını açıklamıştı.

İl başkanlığı binası olarak kullanılacak

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Davutoğlu’nun yeni parti kurma çalışmaları için İstanbul’da kiraladığı ofisin ‘il başkanlığı binası’ olarak kullanılması planlanıyor.

İstanbul ofisindeki parti çalışmalarını AKP’de de il başkanlığı yapan Selim Temurci yürütüyor.

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Fotoğraf: Reuters

Davutoğlu, İstanbul’daki ofisi için daha önce Kadir Has Üniversitesi’nin kullandığı binayı seçti. Bahçelievler’deki bina, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma duraklarına yakın bir konumda.

1700 metrekare büyüklükteki binanın tabelası Davutoğlu’nun yeni kuracağı partinin ismi açıklandıktan sonra asılacak.

Davutoğlu, Ankara’daki çalışmalarını ise bir süredir Ümitköy’deki Beysukent’te yürütüyordu. İstanbul’da kiralanan bina, Ankara’daki ofisten sonra, yeni kurulacak partinin önemli merkezlerinden biri olacak.

AKP’den istifalar ve yeni parti arayışları

İsimleri açıklanmamak kaydıyla geçen hafta Reuters’a konuşan eski AKP’liler, partinin üye sayısının son bir yılda 840 bin azaldığını açıklamıştı. Ayrıca yeni bir parti kurulduğu takdirde daha fazla ve kritik isimlerin istifasının beklendiğini söylemişti.

AKP’nin geçen sene ağustos ayından beri üye sayısının 788 bin 131 azalarak yaklaşık 9 milyon kişiye gerilediği haberlerinin eylül ayı başında medyada yer alması üzerine ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin üye sayısında yüzde 95’ten fazlası vefat kaynaklı 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu söylemişti.