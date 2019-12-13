Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni duyurdu: Parlamenter sistemi savunuyoruz

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin kurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Davutoğlu ve partinin kurucular kurulu üyeleri, bugün Ankara’daki toplantıda bir araya geldi. Gelecek Partisi, renk olarak yeşil ve beyazı kullanacak. Partinin amblemi ise beş köşeli çınar yaprağı olacak.

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Davutoğlu, salondakilere hitap ettiği konuşmasında başkanlık sistemini eleştirdi. Kamuda liyakatin esas alınacağını, mülakat sisteminin kaldırılacağını dile getiren Gelecek Partisi lideri, basın ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Davutoğlu, tutuklamanın istisna olacağını, yargıda düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

‘Geçmişe ağıt yakmayacağız’

Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

“Geçmişe ağıt yakmaya değil, ortak gelecek için geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Siyasetimizin felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür. İnsanı ikincil konuma indirgeyen devlet baki olamaz.

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‘Basın özgürlüğü’ mesajı

Hedefimiz, mal ve can güvenliğini, ifade özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sağlamaktır. Basın özgürlüğü toplumun temel ihtiyacıdır. Basında tekelleşme, fikri kapasiteyi daraltır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir ülke inşa edeceğiz. Vatandaş olan herkes mutlak anlamda eşittir.

Tüm kimliklerin kültürel miraslarını korumayı temel insan hakkı olarak görüyoruz. Anadilin eğitimde kullanılması, aidiyet sürecini güçlendirecektir.

Siyasette herkes kendi imtihanını vermeli ancak dini değerleri imtihan sahasına sokulmamalıdır. Devlet, tümü dini topluluklara eşit mesafede olmalı. Din anlayışımız, özgürlükçü laikliktir. Paralel yapılanmalar engellenecektir. Kamu düzenini tehdit eden teröre ve kaos girişimine karşı vatandaşı koruyacağız. En temel vazifemizdir. Dünyada otoriter ve popülist eğilimlere dönüş olduğu zamanda onurlu ve başı dik insanların yasadığı bir ülke inşa etmeliyiz.

‘Ayrıcalık konum yok’

Dini hiçbir yapı, ayrıcalıklı konum elde edemeyecektir. Eğitimi insan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz.

Hedefimiz, kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirlerini desteleyecek şekilde hayatın her alanında olmasıdır. Geçmişe saygı adına arkaik görüşleri benimsemeyeceğiz. Nefret dili aramızda barınamaz.

Kibre karşı tevazuyu, şahsi çıkara karşı kamu çıkarını savunuyoruz. Her türlü yolsuzlukla mücadele edilecek. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan işler kamu denetimine açık olmalıdır. Şeffaflık ilkemizdir.

‘Tutuklama istisna olacak’

Kamu görevini yürütenlerin aileleri ayrıcalıklı olmamalıdır. Yargının kontrole alınması çabası kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suçtur. Suçu şahsiliği ilkesinden taviz verilmeyecek. Yargının hızlı ve etkin çalışması, adil kararlar için esaslı reform yapılacak, HSK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılacak. Tutuklanmanın istisna olması ilkesi titizlikle uygulanacaktır. Lekelenmeme hakkında özen gösterilecektir.

Güçler ayrılığına dayanan anayasal düzende denetleme olacaktır. İşlevini kaybetme tehlikesinde olan TBMM’nin etkinliği artırılacaktır. Anayasa, mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan yazılmalıdır.

‘Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz‘

Başkanlık sistemi, yürütmeye güç verme düşüncesiyle getirilmiştir. Bu sistem devam ettiği takdirde, demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Her türlü vesayetten arındırılmış, demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. 1980 darbesinin etkisinde değil, tam özgürlükçü olacak.

Sivil toplumun gücü büyük binalarda değil, derin vicdanlarda tecelli eder. Seçim barajı kaldırılmalıdır. Mülakat sisteminin yerine objektif kriterlere dayalı sınav getirilecek.

Türkiye’nin parti içi demokrasiyi tahkim edecek yeni bir siyasi partiler düzenine ihtiyacı var. Bu amaçla demokratik bir siyasi partiler kanunu hazırlanacak, yeni bir seçim kanunu yapılacak.

Dış politika

Dış politikadaki temel ilkemiz, çok boyutlu barış diplomasisidir. Her düzeyde bir yenilenme ihtiyacı bulunmaktadır. Çok boyutlu, esnek ve rasyonel strateji benimsenecektir. Bölgesel sorunlarda düzen kurucu bir rol oynanacaktır. AB’ye tam üyelik perspektifi korunacaktır. Asya’daki ilişkilerimiz derinleştirilecektir. Diplomatik söylem tümüyle değiştirilecek. İnsanlık suçu işlememiş herkese diplomasi geliştirilecek.

Ticaret ve sermaye hareketlerinde dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimsiyoruz. Devletin ekonomideki rolü kurallar koymak ve kurallara uygunluğu denetlemektir. Dış politikada ABD ile inişli çıkışlı seyreden ilişkilerimiz kurumsal ve süreklilik arzeden bir çerçeveye oturtulacak. NATO bünyesindeki ittifak ilişkilerimiz ve AB üyeliği yönündeki stratejik perspektifimiz korunacak. Türkiye, Batı ile yaşadığı sorunları orada müttefikler bularak daha etkin bir şekilde çözebilir.

‘Başka dertleri yok’

Enflasyon çift haneli, büyümemiz sıfıra yakındır. Paramız, yabancı para karşısınıda tarihi değer kaybı yaşamıştı. İktidardakilerin iktidarda kalmak dışında dertleri yok. Hep geçmişi konuşuyorlar, hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Adaleti, eşitliği duyunca rahatsız oluyorlar.

Lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışını reddediyoruz, bunların Türkiye’ye nasıl irtifa kaybettirdiğini trajik örnekler üzerinden tecrübe ediyoruz

Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur, sorunu çözemeyen vardır. Gelecek Partisi, milletimizin yarınıdır. Gelecek, Türkiye’nindir.”