Dava dosyası ‘rüşvet dolu’ ama 17-25 Aralık’ın tek davasında 21 sanığa da beraat

ALİ YILMAZ

Türkiye gündemini sarsan ’17-25 Aralık soruşturmaları sonrası’ açılan tek davada karar çıktı. Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve firma sahiplerinin yargılandığı, dönemin Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir dahil 21 sanıklı davada mahkeme beraate hükmetti. Karara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü itiraz etti. 57 sayfalık gerekçeli karara ise ilginç rüşvet diyalogları girdi.

Siyasete etkisi halen tartışılan 17-25 Aralık süreciyle ilgili yürütülen soruşturmaların hemen hepsinde takipsizlik kararı verilmişti.

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‘FETÖ’cü polis ve yargı üyelerinin kumpası olarak bakılan dosyalara ilişkin anılan süreçte, Fatih ve Beyoğlu gibi belediyelerdeki tarihi binaların otele dönüştürülmesinde, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevlilerine rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Savcı Ekrem Aydıner’in hazırladığı 21 sanıklı dava İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında Günseli Aybay, Oğuz Ceylan, Celalalettin Basatemur, Nesrin Çiçek Akçıl, Şenol Şirin, Murat Akagündüz, Hasan Soysal, Sevinç Doğan, Zeki Koçhisarlılar, Raşit Şentürk’ün de olduğu tüm sanıklar beraat etti. Karar, soruşturma sürecinde toplanan delillerin hukuku aykırı olmasına dayandırıldı.

Beraat kararına İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü itiraz etti. İtiraz sonrası dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahmemesi’ne gitti.

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Ece Ajandası’nın binası da dosyada

Öte yandan dava konusu tarihi binalara ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin teknik ve fiziki takibe ilişkin tüm ayrıntılar dosyada yer adı.

Davaya konu tarihi yerlerden biri de ‘Ece Ajandası’ binası ve yanındaki dört binaydı. Fatih Hobyar Mahallesi’ndeki binaları yerine otel yapmak isteyen işadamı Celalettin Basatemur, daha önce Anıtlar Kurulu’nda çalışan Mimar Sevinç Doğan’la çalıştı.

Dava dosyasına göre söz konusu otelin yapılması için 4 Nolu Koruma Bölge Kurulu yetkililerine rüşvet verilmesi için Basatemur, Doğan’ın hesabına 120 bin lira gönderdi. Rüşvete aracılık etmesi için devreye giren isimlerden biri de öğretim üyesi Hüseyin Başçetinçelik’ti.

Dava dosyasına, rüşvete ilişkin çok sayıda ‘tape’ ve fiziki takip tutanağı da girdi.

‘Bu işi çöz 10 kağıt alırsın’

Bir görüşmede Başçetinçelik, Doğan’a, dönemin İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulu müdürü Günseli Aybay’ı kastederek, “Sevinç, ben kendisine ‘Bu işi çöz 10 kağıt alırsın’ dedim. Sen yarın 5 kağıt ver” dedi. Anılan konuşmada geçen 5 bin lira, Doğan tarafından Aybay’a verildi.

2 Ekim 2012 tarihli bir görüşmede ise Günseli Aybay, Başçetinçelik ile yaptığı konuşmada kendisine söz verilen paranın getirilmesini ima ederek, “Sen bir şey söylemiştin. Onu çözebilir miyiz. Beni karıştırma sen çöz diyecektim” diyor. Aynı gün Doğan’ı arayan Başçetinçelik ise 5 bin liranın Aybay’a verilmesini istiyor. Binalarla ilgili gerekli onayın alınması için dönemin İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulu başkanı Oğuz Ceylan ile de temasa geçiliyor.

Dosyada yer alan bir diğer konuşma ise dönemin Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir ile işadam Celalettin Basatemur ve Sevinç Doğan arasında geçiyor. Doğan, Basatemur’u, Mustafa Demir ile görüştürüp görüştüremeyeceklerini soruyor. Sebahattin Demir ise “Eğer sabrederseniz ben bu akşam direkt götürüp bunu vereceğim abime. Abim çağıracak Adnan beyi bu işi öyle çözdüreceğiz. Benim kim olduğumu yalnız siz bilin” diyor.

Yıkımı geç saatlerde yapın

Dosyaya göre rüşvet dağıtılan bir diğer binaysa Fatih Aksaray Caddesi’ndeki boş bir bina. Anılan yere Mehmet Ak isimli kişi otel yapmak istedi. Yıkım işlemleri için zabıtaya rüşvet verilmesi gerekiyordu. Mehmet Ak da, Mimar Sevinç Doğan ile anlaştı. Mehmet Ak’ın verdiği rüşvet paraları, Sevinç Doğan veya çalışanı Bakan Balkı aracılığı yla dönemin Fatih Belediyesi zabıta amiri Şenol Şirin’e verildi.

Telefon konuşmalarına göre Şenol Şirin, Balkı ve Doğan’ı, binada yıkım işlemini geç saate yapmalarını, beton döküleceği zaman önceden kendisine haber vermelerini istiyor. Verilecek rüşvet içinse taraflar arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı.

5 bin dolar vereceksin

8 Şubat 2013 tarihli bir görüşmede Sevinç Doğan, Şenol Şirin’e “Ben sana kaç lira vereceğim şimdi” diye soruyor. Şirin ise “5 bin dolar” diyor. İkili, görüşmenin devamında binadaki yıkım işleminin pazar günü yapılmasını görüşüyor. 1 Ekim 2012 tarihli Balkı-Şirin görüşmesindeyse Şirin, Balkı’ya “Sen bugün bu işi hallediyorsun değil mi” diye soruyor. Balkı ise “Bugün en geç yarın” diye yanıt veriyor. Bu yanıta Şirin ise “Bugün halletmeye çalış adamlar bekliyor vallahi” diyor.

Mührü bizzat zabıta amiri söktü

Dava dosyasına göre, 3 Ekim 2012 günü, Balkı, Şirin’e 5 bin lira verdi. Benzer şekilde, Faruk Güreler’e ait Örfi Otelcilik ve Turizm şirketinin Aksaray’daki bir binası için de zabıtaya rüşvet verildiği bilgisi dosyada yer aldı.

Mimar Doğan’ın anılan yer için temasa geçtiği kişi de yine Şirin oldu. Şirin, mühürlenen binadaki mührü kendisinin sökebileceğini söylüyor. Şirin, Doğan ile yaptığı telefon konuşmasında “Ben gelir açarım ne olmuş ki… Ama, o imardaki arkadaşa bir şey atacak ha” diyor.

Rüşvet alan adam hacca gider mi?

Dava dosyasına giren bir diğer bina Özcoşkunlar İnşaat’a ait Beyoğlu’ndaki tarihi bina oldu. Anılan binada, kanuna aykırı yapılan işlemler için, Beyoğlu belediyesinde çalışan Murat Akagündüz, bina sahibinden 50 bin lira aldı ve mimar Ali Tunç’a verdi.

Tunç bu esnada, hanın içindeki bir kişiye “Rüşvet alan adam hacca gidebilir mi Ahmet” diye soruyor. Tunç daha sonra, aldığı 50 bin lirayı İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda görevli raportör Hasan Soysal’a teslim etmek için kendisiyle temasa geçiyor ve “Bende emanetin var. Onu şey yapacağım. Bekle beni bir yerde, handa buluşalım” diyor.

Müdür arabasını tamir ettirdi

Benzer şekilde Fatih’te bulunan tarihi Muhsinoğlu Han’ın otele dönüştürülmesine ilişkin gerekli izin ve raporlar için de rüşvet verildiği anlaşıldı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre anılan yerin sahibi TGB İnşaat Taahhüt AŞ isimli şirket. Bu yere ilişkin işlemlerin takibi için de şirket sahibi Özcan Toplar aracı mimar üzerinden kurul görevlilerine rüşvet verdi.

Raportör olarak ayarlanan Nesrin Çiçek Akçıl’a 7 bin 500 lira rüşvet verilirken, kurul müdürü Raşit Şentürk’ün de otomobili tamir ettirildi, AVM’de kendisi için alışveriş yapıldı.

Benzer şekilde, Akmercanlar Şirketler Grubu’nun Fatih’te yapmayı planladığı bir otele binası için de tapu memuruna rüşvet verildiği iddiası dosyada yer aldı