Dava ‘dava’ doğurdu: Yıldız ve Dükel hakkında gizli bilgi temin etme suçlaması

CANAN COŞKUN

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Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davaya bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

İkinci duruşmaya yedi aydır tutuklu yargılanan Erdal Baran ile tutuksuz yargılanan Yıldız ve Dükel katıldı.

Duruşmayı CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de izledi.

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Duruşma başında mahkeme başkanı Halit Kılıç, bir önceki duruşma ara kararı gereği Milli Savunma Bakanlığı’nın Erdal Baran’ın dava konusu belgelere erişim izninin olup olmadığıyla ilgili yazı yolladığını belirtti. Bakanlık, Baran’ın sadece kendi birliğindeki, görev alanındaki evraklara erişim izninin olduğunu kaydetti.

31.5 yıla kadar hapisleri isteniyor

Mahkeme başkanı Kılıç, 9 Kasım 2020’de yapılan ilk duruşmadan sonra Ankara başsavcılığının tüm sanıklar hakkında zincirleme bir biçimde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ suçlamasıyla iddianame hazırladığını, mahkemenin de 14 Aralık 2020’de iddianameyi ana davayla birleştirildiğini söyledi. Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz’ın hazırladığı iddianameye göre gazetecilerin ilk davada istenen 17.5 yıl hapis cezasının yanı sıra 14 yıla kadar daha hapsi isteniyor.

Mahkeme başkanının bilgilendirmesinden sonra sanıklara yeni iddianameye karşı savunmaları soruldu. Müyesser Yıldız, ‘casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alındıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu iddialar tutmayınca sorgulama aşamasında ‘ifşa’ ile suçlanıp tutuklandık. Şimdi de savcılık temine getirmeye çalışıyor. Mutlaka bir şey bulunarak cezalandırılmak isteniyoruz. İddia makamı bu çabanın yanı sıra ihbarcının bulunması, ana hedefin ben olduğu, telefonlarımın dinlediği, kimin dinlediği ile ilgili de bir araştırma yapıp iddianame tanzim etseydi keşke. Temin dediğimiz şey zaten gazeteciliğin temelidir. Gazeteci önce bilgiyi temin eder, sonra açıklar. Varsayalım ki bilgiyi temin ettim, bu bilgiye ulaşacağım ki yazayım, analiz edeyim. Genelkurmay’ın gizli demesiyle bir bilgi gizli olmaz. Libya’daki komutanın kim olduğunu bilmek zor değil, Geçtiğimiz günlerde orada konser verildi. Fotoğraflar çekilmişti, bu ifşa mıdır şimdi? TSK’ye ve hukuka sahip çıktığım için cezalandırılmak isteniyorum. Yargı reformundan bahsediliyor. Gelin bu reformun işaret fişeğini siz yakın ve beraat kararı verin.”

‘Dava doğurdu’

İsmail Dükel de yeni suçlamaya karşı söz konusu davanın ‘bereketli’ bir dosya olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir dava dosyası bir başkasını doğuruyor, epey bereketli bir dosya. İfşanın ifşası olmaz da ikinci iddianameyle bir şey olur mu diye düşünmüş savcılık. İki iddianame arasında geçişken bir iddia var. Yargı reformunun konuşulduğu günlerde biz buradayız. Yargı reformu eğer bir ülkede numaralandırıyorsa ve her döneme bir yargı reformu umuduyla giriliyorsa bu sistemde bir arıza vardır. Biz de bu arıza sonucu buradayız. Bu arızayı biz düzeltemeyiz. Meslek erbaplarına, yani size düşüyor bu.”

Savunmalar tamamlandıktan sonra mahkeme başkanı Kılıç, duruşma savcısına taleplerle ilgili görüşünü sordu.

Savcı, Yıldız ve Dükel hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devam etmesini ve davanın ihbarcısının kimliğinin tespit edilmesi için Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ne yazılan yazının sonucunun beklenmesini talep etti. Tutuklu Baran’ın da bu halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel 8 Haziran 2020’de ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmış, dijital materyallerine, notlarına el konulmuştu. Üç günlük gözaltının ardından Dükel serbest bırakılmış, Yıldız da tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konmuştu. Yıldız ile birlikte haber kaynağı olan asker Erdal Baran da tutuklanmıştı.

Yıldız, gözaltına alınmadan kısa bir süre önce, 18 Mayıs’ta Kars’ın Çemçe bölgesinde bir askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, mayıs ayının başında ‘Çemçe bölgesindeki teröristleri tamamen yok ettiklerini’ söylediğini anımsatmıştı. Yıldız, mesajın sonunda hayatını kaybeden asker Ferhat Çiftçi için “Mekânı cennet olsun” demişti. Bakan Soylu da Twitter hesabından Yıldız’ın mesajını paylaşarak “Çemçe grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız, bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm, PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” yazmıştı. Yıldız da Soylu hakkında ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara başsavcılığının hazırladığı iddianamede gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile haber kaynağı asker Erdal Baran’ın “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 17.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

9 Kasım 2020’de yapılan ilk duruşmada Yıldız, yurt dışına çıkışı yasaklanarak tahliye edildi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında TCK’nin 327. maddesinde düzenlenen ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçlamasıyla Ankara başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verdi. Mahkeme asker Erdal Baran’ın da akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili hastanelere yazı yazmıştı.