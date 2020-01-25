Dans – Henri Matisse

Fransız ressam Henri Matisse’in 1910 tarihli yağlı boya tablosu.

Matisse, beş dansçıyı çıplak ve parlak resmettiği tablosunu Rus bir iş adamının siparişi üzerine yapıyor. Bugün hala Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir müzede sergilenen resmin boyutları 260×391 cm.

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Ana renkler mavi, kırmızı ve yeşilin basit tonlarda kullanılması ilk bakışta Matisse’in çizim tekniğine dair yanlış bir algı oluşturabiliyor. Aksine Matisse, tablolarını saatler harcayarak, son derece detaylı boyayan bir sanatçı.

Bir ritüeli anımsatan resim genellikle ‘hedonizm’ (hazcılık) ve ‘duygusal özgürlük’ gibi kavramlarla bağdaştırılıyor.

Öndeki iki dansçının ellerinin birbirine değmemesi ile ilgili farklı yorumlar mevcut. Bir grup bu durumu ‘resmin izleyiciyi dansa daveti’ olarak görürken, ‘ulaşamama, dokunamama hali’ olarak yorumlayanlar da var.

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Yapıldığı dönemde son derece özgün bulunan Dans, Matisse’in kariyerinde bir dönüm noktası olduğu gibi modern sanatın gelişiminde de kilit bir role sahip.