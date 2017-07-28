Cumhuriyet avukatı: Tahliye kararını verebilmek öyle kolay bir şey değildi

Cumhuriyet davasında yedi tahliye, dört tutukluluğa devam kararı verilmesine tepki gösteren gazetenin avukatı, bu sürecin bir süre sonra sona ereceğini söyledi.

Mahkemenin ara kararında Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Turhan Günay, Kemal Güngör hakkında tahliye kararı verilirken, Günay dışındaki isimlere ‘adli kontrol şartı’ konulmıştı.

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Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın ise tutukluğunun devamına karar verilmişti.

Duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet avukatı Bahri Bayram Belen, Türkiye’nin siyasal dava ve iddianamelere yabancı olmadığını belirterek, “Ancak siyasal saiklerle açılan davalar, gerek bizim ülkemizde gerekse diğer ülkelerde, tarihin, hukukun karanlık çöplüklerine atıldılar. Bu dönemde, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet iddianamesi de, bu dönemdeki haksız iddianamelerden, haksız hukuk uygulamalarından, adaletsizliği doğuran, hukuk güvenliğini ortadan kaldıran uygulamalarından biri” dedi.

‘Bu süreç bir süre sonra sona erecek’

Türkiye’de hukuk güvenliğinin kalmadığını dile getiren Belen, “Ama onlar da biliyor, biz de biliyoruz ki, bu davada bu iddianamenin bütün dayanaksızlıklarına karşın, hepsinin tahliye kararını verebilmek öyle kolay bir şey değildi” derken, yargılanan isimlere gösterilen destek için teşekkür etti.

Gelinen noktanın önemli bir aşama olduğunu kaydeden avukat, “İnanıyorum ki, bu süreç bir süre sonra sona erecek. Bu sürecin bir süre sonra sona ereceği dünden belliydi; bugün bununla ilgili ilk adım atıldı” ifadelerini kullandı.