Cumhurbaşkanı adayları için imza süreci başladı: ‘Akşener garantiledi’

Erken seçime sayılı günler kala, bağımsız cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi başladı.

Bağımsız cumhurbaşkanı adayları, 100 bin imza toplayarak 24 Haziran’daki erken seçime girebilecek.

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Şimdiye dek bağımsız olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz adaylığını ilan etti.

Türkiye’nin birçok yerinde seçmenler, bugün ilçe seçim kurullarına giderek saat 08.00’den itibaren desteklediği siyasetçilerin aday olmaları için imza vermeye başladı. İmzalar, haftasonları dahil son gün 9 Mayıs olmak üzere, saat 08.00-20.00 arasında verilebilecek.

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Kurul yetkilileri, imza alındıktan sonra seçmene dilekçe örneğinin verildiğini kaydetti. İmzalar sisteme yüklenecek, adaylar buradan imza sayısını görebilecek.

İstanbul’da en hareketli yerlerden biri de Beyoğlu ilçe seçim kuruluydu. Burada İYİ Parti ve Saadet stant kurdu. İmzaya giden vatandaşlar, 100 bin imzayı toplayacaklarından emin olduklarını söyledi.

İYİ Parti iddialı

İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Basın Sorumlusu Alkan Okuyucu, Kayseri’de 5 bin üyeleri olduğunu belirterek, yalnızca 30 dakikada 2 bin 730 imza topladıklarını dile getirdi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, öğlen olmadan Türkiye genelinden 20 bin imza topladıklarını aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise saat 16.30 itibariyle 110 bin 200 imza topladıklarını, hedeflerinin 1 milyon olduğunu bildirdi.

An itibariyle 110.200 imza genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’nin adaylığı için toplanmış durumdadır. Durmayacağız, hedefimiz 1 Milyon imza! Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/5hEbesyFLA — Koray Aydın (@korayaydintr) May 4, 2018

Manisa’da CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri, Akşener ve Karamollaoğlu için Manisa adliyesindeki seçim kurullarına giderek imza verdi.

Sayı yüksek

Sözcü gazetesinin haberine göre, imza atmaya gidenlere verilen belgedeki başvuru numarası, kaç kişinin imza attığına dair bilgi veriyor.

Buna göre saat 17.00 itibariyle yurt çapında en az 160 bin kişi imza attı. Seçmenlerin hangi adaya imza verdikleri bilinmiyor.