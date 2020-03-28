‘Corona’ cezaları: 56 ilde 372 kişi hakkında işlem yapıldı

Türkiye’de Covid-19 salgınıyla ilgili sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapan, 65 yaş üstündekilere kötü muamele eden, karantina önlemine uymayan, stokçuluk ve karaborsacılık yapan, kaçak maske satan toplam 372 kişi hakkında, 56 ilde adli işlem yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına göre üç şüpheli hakkında tutuklama, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Manipülatif haber ve paylaşım yapan 314 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan biri tutuklandı, 17’si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 205 kişi serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

65 yaş ve üstüne kötü muamele eden yedi kişi hakkında da işlem yapıldı. Biri hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, altısı serbest bırakıldı.

14 günlük karantina tedbirlerine aykırı davrandıkları için haklarında işlem yapılan dokuz kişiden sekizi salıverildi.

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Stokçuluk, sahte- kaçak dezenfektan, faturasız maske nedeniyle ise 42 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, üçü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 32 kişi serbest bırakıldı diğerlerinin işlemleri sürüyor.