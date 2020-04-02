‘Corona’dan korunmak için evde otururken yıldırım düştü: 20 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı ve Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında corona virüsü testi yaptıranların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarıyla paylaşmadığı için suç duyurusunda bulunuldu.