‘Corona’dan korunmak için evde otururken yıldırım düştü: 20 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Kongo’da, corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı ilk gün, yıldırım düşmesi sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya dün başkent Brazavil’de yüksek gerilim hattının yakınına yıldırım düştüğünü yazdı.
Yıldırım düşen Kintele’nin belediye başkanı Stella Mensah Saddou Nguesso, günlerdir şiddetli yağmur yağdığını, elektrik kablolarının birkaç evin üzerine düşmesi sonucunda içerdekilerin öldüğünü söyledi.
22 vaka bulunan ülkede iki kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne kadar Afrika’da 5 bini aşkın vaka kayda geçti; 200’e yakın kişi öldü.