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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan korunmak için evde otururken yıldırım düştü: 20 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Kongo’da, corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı ilk gün, yıldırım düşmesi sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yerel medya dün başkent Brazavil’de yüksek gerilim hattının yakınına yıldırım düştüğünü yazdı.

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Yıldırım düşen Kintele’nin belediye başkanı Stella Mensah Saddou Nguesso, günlerdir şiddetli yağmur yağdığını, elektrik kablolarının birkaç evin üzerine düşmesi sonucunda içerdekilerin öldüğünü söyledi.

22 vaka bulunan ülkede iki kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne kadar Afrika’da 5 bini aşkın vaka kayda geçti; 200’e yakın kişi öldü.

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