‘Corona’ tüm zamanların en çok konuşulan başlığı: 700 bine yakın haber yayınlandı

Geçen aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde görüldüğünden beri dünyada 9 milyonu aşkın kişiye bulaşan, bugün itibariyle 470 bin 981 kişinin ölümüne sebebiyet veren corona virüsü, tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’de, dün akşam açıklanan verilere göre 4 bin 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre Covid-19, gündemi belirlemeye devam ediyor.

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Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 10 Mart’tan beri virüs hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı 700 bine yaklaştı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan sonra yayınlanan haber sayısı ise 75 bin 284.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla vakaların binin üzerinde seyretmesinin endişe yarattığı Türkiye’de 187 bin 685 kişiye virüs bulaştı.



