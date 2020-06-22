‘Corona’ tüm zamanların en çok konuşulan başlığı: 700 bine yakın haber yayınlandı

Geçen aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde görüldüğünden beri dünyada 9 milyonu aşkın kişiye bulaşan, bugün itibariyle 470 bin 981 kişinin ölümüne sebebiyet veren corona virüsü, tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’de, dün akşam açıklanan verilere göre 4 bin 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre Covid-19, gündemi belirlemeye devam ediyor.
Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 10 Mart’tan beri virüs hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı 700 bine yaklaştı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan sonra yayınlanan haber sayısı ise 75 bin 284.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla vakaların binin üzerinde seyretmesinin endişe yarattığı Türkiye’de 187 bin 685 kişiye virüs bulaştı.