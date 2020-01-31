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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ nedeniyle İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kaynaklı korku ve panik, İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüştü.

Fotoğraf: Reuters

Şu ana kadar 18 ülkede görülen virüs 213 kişinin ölümüne sebep oldu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, ‘Çinli düşmanlığı’ temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı.

Venedik’te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik’te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino’da bir restoranda, yıllardır İtalya’da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.

Başkent Roma dahil büyük kentlerde Çin restoranlarının büyük oranda müşteri kaybettiği bildiriliyor. Roma’nın en meşhur Çin restoranlarından Hang Jou da Sonia’nın sahibi Jou Fenşia, “Restoranım 10 yıldır her zaman dolu olurdu, hafta sonları sıra oluşurdu. Bu son bir haftada ise birden bire müşteriler yok oldu” dedi.

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Uzakdoğulu öğrencilerin dersleri askıya alındı

Roma’nın saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı da, Uzakdoğulu bütün öğrencilerin derslerini askıya aldı. Tartışma yaratan kararla ilgili olarak bugün La Repubblica gazetesine konuşan konservatuar müdürü, ırkçılık suçlamasını reddetti.

Yabancı karşıtlığıyla suçlanan aşırı sağcı Lig Partisi lideri ve eski içişleri bakanı Matteo Salvini ise sosyal medyada bir göçmen teknesi videosunu, “Sağlık için tüm dünya sınırları kapatıyor. İtalya’ya ise rekor sayıda tekne yanaşıyor. Size normal geliyor mu?” yazarak paylaştı.

Seyahat gemisi limanda bekletilmişti

6 binden fazla yolcu taşıyan seyahat gemisi Costa Smeralda da, bir Çinli çiftin corona virüsü taşıdığı şüphesi nedeniyle dün gün boyu limanda bekletilmiş, yolcuların tüm gün mahsur kaldığı gemide yapılan testler şüpheli vakanın corona virüsü değil ‘basit bir grip’ olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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