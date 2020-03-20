‘Corona’ günlerinde seks: Mümkün mü, nasıl?

‘Corona’ salgını sürerken üç uzman seks yapmaya devam etmenin güvenli olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Fotoğraf: Reuters

Guardian gazetesi corona salgını nedeniyle evlerine kapananların güvenli seks için yapması gerekenleri Columbia Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar bölümünden Dr. Jessica Justman, George Washington Üniversitesi halk sağlığı departmanından Dr. Carlos E. Rodriguez-Diaz ve Harvard tıp fakültesinden bulaşıcı hastalıklar epidemiyologu Dr. Julia Marcus’a sordu.

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Corona virüsü cinsel yolla bulaşır mı?

Uzmanlar virüsün cinsel yolla bulaştığına dair bir delil olmadığı konusunda hemfikir. Ancak Dr. Carlos E. Rodriguez-Diaz öpüşmenin cinsel birliktelik sırasında oldukça yaygın bir davranış olduğunu hatırlatarak virüsün öpüşme yoluyla bulaşabileceğinin altını çiziyor.

Seks yapmak güvenli mi?

Eğer siz ya da partneriniz corona virüsü taşıyıcısıysa mümkün olduğunca birbirinizden uzak durmanızda yarar var. Hatta mümkünse hastalık geçene kadar virüs taşıyıcısı başka bir evde kalmalı. Bu da 72 saat boyunca ibuprofen ya da ateşi maskeleyebilecek herhangi bir ilaç kullanmadan yüksek ateş belirtisi göstermemek anlamına geliyor. Ayrıca nefes darlığı belirtisi düzelene kadar beklenmeli.

Ancak düzenli bir partneriniz varsa, herhangi bir semptom göstermeyen, olası bir virüs taşıyıcısıyla temas etmemiş, evde kalma kuralına uyan kişiler için ‘güvenli seks’ mümkün. Hatta Dr. Julia Marcus böylesi stresli bir zamanda iyi vakit geçirmek, anksiyeteyi azaltmak ve partnerinizle bağınızı sürdürmek için seks yapmayı öneriyor.

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Yeni partner bulup seks yapmak

Evde kalmanın ve insanlarla mümkün olduğu kadar az temas etmenin şiddetle önerildiği bu dönemde böyle bir seçenek mümkün değil. Ancak uzmanlar görüntülü arama ve mesajlaşma gibi alternatiflerle bu açığı bir nebze kapatmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Şu an yalnız olan birine öneriler

Çok uzun süre sosyal mesafe koyarak evde kalmak zorunda olmanızla ilgili endişeleniyorsanız yapmanız gereken şey basit: Sosyal mesafe koyma kuralına uyun ve tanıdıklarınızın da uymasını sağlayın. Bu kurala ne kadar uyarsak sosyal mesafe koymak zorunda olduğumuz süre o kadar kısalacaktır. Böylece çok yakında yeniden sosyalleşebilirsiniz. Geleceği düşünmek yerine bugüne odaklanın.