Çorlu’daki tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı kaldırıldı

Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı kaldırıldı.

Resmi açıklamaya göre kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 124’ü halen tedavi altında 338 kişi de yaralanmıştı.

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Bakanlık, aşırı yağışla menfez altı toprak kayması nedeniyle kaza yapan trenin 362 yolcusu, altı da personeli olduğunu açıklamıştı.

AA’nın haberine göre RTÜK, başbakanlık yazısı ile Çorlu’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

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CHP soru önergesi vermişti

Mayıs ayının sonunda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sirkeci-Uzunköprü hattında yapılması planlanan altı adet demiryolu köprüsüyle ilgili çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.

Arslan, 2015 yılında yapım ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan ve 06.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılan Sirkeci-Uzunköprü hattı üzerinde bulunan altı adet demiryolu köprüsünün, Halkalı-Çorlu hattının iki ay süreyle kapatılarak yapılmasının planlandığını belirterek, “Ancak 19.11.2015 tarihinden itibaren Halkalı-Çerkezköy arası tren trafiğine açılarak akabinde yurt dışı bağlantılı yük taşımacılığına başlanması nedeniyle, köprülerin imalatının, hattın tren trafiğine kapatılmadan yapılması mümkün görülmediğinden çalışmalar durdurulmuştur” demişti.

Söz konusu demiryolu köprülerinin yenilenmesinin hattın tren trafiğine kapatılmadan ve mevcut köprüler korunarak, yapılmasının planlandığını belirten Arslan, proje çalışmalarının devam ettiğini vurgulamıştı.