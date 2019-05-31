Çöp diplomasisi sonuç verdi: Filipinler tonlarca çöpü Kanada’ya yolladı

Game of Thrones’ bu denli gösterişli bir epik fanteziden, 10 yıl önce kimsenin televizyona uyarlanmasını hayal bile edemeyeceği bir projeden beklenmeyecek şekilde bitti. Dünyanın pek çok yerinden milyonlarca hayranın hayalkırıklığına uğramış, hatta aldatılmış hissetmesinde aslan payı David Benioff ve Daniel Weiss’ın elbette.