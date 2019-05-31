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Yaramazlara biraz batar!

Çöp diplomasisi sonuç verdi: Filipinler tonlarca çöpü Kanada’ya yolladı

Filipinler ile bu ülkeye 2013-2014’te yasadışı olarak ‘çöplerini’ gönderen Kanada arasındaki kriz sona erdi. Filipinler, haftalar süren görüşmelerden sonra tonlarca çöpü geri yolladı.

Fotoğraf: BBC

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin geçen ay, kendileri almadıkları takdirde gemiyle Kanada’ya gidip çöpleri oraya boşaltacağını söylemesinin ve Kanada’daki büyükelçisini çekmesinin ardından yürütülen ‘çöp diplomasisi’ sonuç verdi.

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Bebek bezi dahil tonlarca evsel atığın bulunduğu 69 konteyner deniz yoluyla Kanada’ya yollandı. Kanada çöplerin kargo masraflarını karşılamayı taahhüt etti.

Filipinler Dışişleri Başkanı Teddy Locsin Jr Twitter’da, “Baaaaaaaaa bye” yazarak ülkesine ait olmayan çöplere ‘veda etti’.

Filipinler ile Kanada arasında çöp savaşları: Büyükelçi geri çağrıldı

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