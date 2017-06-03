Çocuk istismarı raporu OHAL’e takıldı: ‘İktidar mücadelenin önünü kesiyor’

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin (ÇİMDER) Şakran Çocuk Cezaevi raporunun kamuoyu ile paylaşılmasının olağanüstü hal (OHAL) gerekçesiyle yasaklandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, istismar raporunun yasaklanmasına ilişkin konuşan ÇİMDER Başkanı Canan Arıtman, iktidarın çocuk istismarını önlemede engel teşkil ettiğini ifade etti: “Ülkemizde son yıllarda çocuk istismarı çok arttı, telefonumuzun çalmadığı gün yok. Önümüzdeki en büyük engel de bu iktidar. İktidar yapması gerekenleri yapmıyor ve yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerinin de önünü kesiyor. Onlarca bilim insanı bu rapora bir sene emek verdi ama geldiğimiz nokta bu.”

‘Neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz’

Arıtman, dernek olarak Şakran Cezaevi’nde bir rehabilitasyon çalışması yaptıklarını, projede alanında uzman birçok akademisyenin de yer aldığını söyledi.

Arıtman raporda ‘Bakanlık aleyhine’ bir şey söylenmemesine rağmen engele takıldığını ifade ederek şöyle devam etti: “Çocuklara öfke kontrolünü öğrettik, filmler izlettik. Güzel sanatlar fakültesinden öğretim üyeleri geldi. O filmlerden ne algıladıklarını sorduk, sohbetler ettik. Bir terapi programı içerisinde bilimsel olarak çalışıldı. Program öncesi ve sonrası çocuklardaki değişimin tespitini yaptık. Bizim amacımız çocukların oradan topluma ve kendilerine zarar vermeyecek bireyler olarak çıkması. Bu çalışmayla bunun başarılabileceğini gördük. Çalışmamızı Adalet bakanlığına izniyle yaptık. Raporlaştırıp bakanlığa sunduk. Raporda onların aleyhine tek kelime edilmiyor, neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz.”

‘Bir kelime için saatlerce düşünüldü’

Arıtman, daha önce çocuklar için 12 kişilik bir akademisyen grubuyla broşür de hazırladıklarını anımsatarak bu broşürün de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi.

Arıtman, “Broşür 6, 10 yaş arası çocuklara kendilerini korumayı öğretiyor. Komisyonları incelemiş altı-10 yaş arası gruba uygun görmemiş. Bir kelime için saatlerce düşünüldü. Onların yapacağı işleri yapıyoruz. Bize destek olmaları gerekirken, tavır bu. Bilseydik izin istemezdik” diye konuştu.