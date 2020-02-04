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Yaramazlara biraz batar!

Çin’deki mobilya fuarına ‘corona’ iptali

Türkiye Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin’de yapılması planlanan mobilya fuarının, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 427 kişi hayatını kaybederken, Çin’deki toplam enfeksiyon sayısı da 20 bin 438’e yükselmişti.

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Güleç, 18-21 Mart ve 28-31 Mart’ta yapılacak olan 45’inci Ciff Guangzhou Fuarı’na Türkiye’den 40 firmanın katılmasının planlandığını ancak salgın nedeniyle fuarın henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Güleç açıklamasında şunları ifade etti. “Çin dünyanın en büyük ihracatçısı. Biz de Türkiye olarak ihracat anlamında çıkışta olan ülkeyiz. İhracatımız artıyor. Özellikle ihracat ile büyüyen bir mobilya sektörümüz var. Mobilya sektörümüz bu yıl ihracatta büyük bir çıkış yapacak. Bakanlığımızın aldığı KDV indirimi kararı ile de yurt içinde de büyüyoruz. Mobilya sektörü hem ihracatta hem iç pazarda büyük bir başarı gösterecek. Gönül ister ki bu tür virüsler olmasın ama dünya ve ülkeler arasında ki ticari rekabette de her türlü şartları değerlendirmemiz gerekiyor.” 

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