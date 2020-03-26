Çin’de fabrikalar açıldı ama Batı ülkeleri siparişleri iptal edince işten çıkarmalar başladı

Çin’de yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kapalı kalan fabrikalar açılmaya başlasa da iptal edilen siparişler ve geciken sevkiyatlar nedeniyle fabrikalar işten çıkarmalara başladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin, salgın ortaya çıktığında virüsün yayılmasını önlemek için katı seyahat yasakları getirmiş ve fabrikalarda üretimi durdurmuştu. Önlemler iş gücünün daralmasına yol açmış, ihracatçı şirketler siparişleri yetiştirmekte zorlanmıştı.

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Son zamanlarda durum tersine döndü. Çin’in başlıca ihracat pazarlarında ekonomi durma noktasına geldiği için siparişler iptal ediliyor.

Çin’in Avrupalı ve ABD’li müşterileri geçen haftadan beri siparişleri iptal etme ya da sevkiyatları erteleme talebinde bulunuyor.

Örneğin, Güney Kore, Hollanda ve ABD’ye takım elbise ve spor ceket ihraç eden firma sahibi Şaomin Şi, İtalya’daki kumaş tedarikçisinin salgın nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu ve bu nedenle mayısa kadar hammadde gelmeyeceğini söyledi. Şi’nin fabrikasındaki hammade stoğu ancak nisan sonuna kadar yetecek.

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Bu durumda üretimi yavaşlatmak ve yakında da tamamen durdurmak zorunda kalabileceğini söylüyen Şi, aynı zamanda salgının merkezi olan Hubey eyaletinden gelecek 50 civarı çalışanı da işten çıkardı.

Araştırma şirketi Gavekal Dragonomics’te üst düzey analist olan Thomas Gatley, “Avrupa, ABD ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerindeki emsali görülmemiş aksamalar Çin’in ihracatında ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20-45 aralığında sert bir daralma yaşanmasına sebep olabilir” dedi.

Ekonomistler 2003’teki SARS salgınının ardından olduğu gibi Çin’in ekonomisinin ‘corona‘ salgınından sonra V şeklinde toparlanmasını bekliyordu. Ancak analistler artık beklentilerini 1976’da sona eren Çin Kültür Devrim’nden bu yana görülmemiş seviyelere kadar düşürdü.

Economist dergisinin istihbarat biriminden analist Dan Wang, Çin’de işsizlik oranının bu yıl 5 puan artabileceğini söyledi.

Wang, ek olarak 103 milyon işçinin de yüzde 30-50 oranında olması beklenen maaş kısıntılarından etkilenebileceğini belirtti.