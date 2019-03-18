Cinayet göre göre geldi: Eşini otomobilde vurdu ve can çekişirken saatlerce gezdirdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin içinde eşinin başına ateş eden Eren Erdoğan, can çekişen kadınla birlikte saatlerce sokaklarda dolaştı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eren Erdoğan karakola teslim olduğu zaman kadının öldüğü anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dört ay önce 22 yaşındaki Eren Erdoğan ile evlenen 22 yaşındaki Fatma Erdoğan, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti ve savcılıktan uzaklaştırma kararı çıkarttı. Fatma Erdoğan, dün akşam saatlerinde Sefaköy’deki eski işyerine arkadaşlarını ziyarete gitti. İşyerinden çıktığında kadının yolu eşi tarafından kesildi ve silah zoruyla otomobile bindirildi.

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Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan ile otomobilde bir süre tartıştıktan sonra başına ateş açtı. İddiaya göre can çekişen kadınla saatlerce otomobil süren Eren Erdoğan, ailesinin yanına giderek durumu anlattı. Erdoğan, ailesi ve akrabalarının ikna etmesiyle cesetle birlikte Halkalı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eren Erdoğan, daha önce şiddetten gözaltına alınınca sosyal medyada kelepçeli fotoğrafıyla yukarıdaki mesajı vermiş.

Fatma Erdoğan’ın ailesinin anlatımına göre çift kendi rızalarıyla ‘severek evlenmiş.’

Kızının eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne Kıymet Alyar şunları anlattı: “Kızımın işyerinden aradılar bir gün bizi, ‘Bu kıza sahip çıkın, Eren burayı bastı’ dediler. Kızın işyerini basmış. O arayınca haberimiz oldu, polisi alıp gittik. Mahkemesini açtık, uzaklaştırma kararı aldık. İki ay kadar benim evimdeydi kızım. Bu süre içerisinde eşi mahallelerde dolaşıyor, silah sıkıyor. Tehditler ediyor. Geçen gün sekiz yaşındaki kızım ile beraber fırına gönderdim Fatma’yı, ikisi de eve ağlayarak geldi. Kızımı zorla arabaya bindirip götürmeye çalışmış. Kızım numara yapıp elinden kurtulmuş. Kızım sürekli ‘Dört ay yaşadım onunla, dört ay daha yaşasaydım benim o evden cenazem çıkardı’ diyordu. İkinci kez uzaklaştırma kararı vardı. Ben devletimden yardım istiyorum. Bizim yanımızda olsunlar. Çıkarmasınlar onu cezaevinden, müebbet hapis alsın istiyorum. Canım çok yanıyor. İçeride olduğu halde telefonundan tekrar paylaşım yapmış. ‘Tekrar geri döneceğim’ demiş. Dünden beri gözaltında olan bir insan bunu nasıl yapabiliyor. Benim geride çocuklarım var, ailecek korku içerisindeyiz. Ben devletimden sahip çıkmasını istiyorum.

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Kızım onu gördüğü zaman tir tir titriyordu. Dün kesinlikle zorla arabasına bindirdi. Benimle tehdit ediyordu. ‘Anneni öldürürüm’ diyordu. O da bana yanaşmasın diye yavrum kendini feda etti. Ailecek normal insanlar değillerdi. Kızımın işyerini basıyor. Zorla evine götürüyor. İki tane bıçak alıyor. Evde annesiyle misafirlerini kapının önüne koyuyor. Kapıyı içeriden kilitliyor. Bıçakla çocuğun üzerine yürüyor. Bunlar evde yaşanırken annesi komşusuna ‘Biz aşağıda pastanede çay içelim’ diyor. Böyle bir anne olur mu? Böyle bir vicdan olur mu? El eli görse içeride bıçakla, müdahale etmeye çalışır. “



‘Arabada saatlerce dolaştırdı’



“Benim çocuğumu vuruyor ve saatlerce dolaştırıyor. Evine gidiyor, akrabalarıyla görüşüyor. Oradan buradan toplanıyorlar. Akıl veriyorlar, onu sakinleştiriyorlar. Teslim etmeye razı ediyorlar. O anda benim çocuğum hastaneye gitseydi kurtulurdu. Benim çocuğum arabada geze geze can veriyor. En sonun yanına iki avukat alıp Halkalı Polis Karakolu’na gidip teslim oluyor.”

Kelepçeli fotoğrafla tehdit

Fatma Erdoğan’ın dayısı Abdullah Aladağ da cinayet öncesi katilin uzaklaştırma kararı aldığı dönemde tehdit yağdırarak sokakta ateş ettiğini ve evin kapısına dayandığını söylüyor.

Aladağ şunları anlattı: “Çalıştığı yerden izin almaya gitmişti yeğenim Fatma. Korkudan işten çıktı. Dün gece bunu dönerken yakalıyor. Bu mahallenin çocuğu çocuk, bir şekilde haberi oldu. Arabayla geldi. Silah zoruyla arabaya bindirdi. Basın Ekspres yolunda arabanın içinde yakın mesafeden yüzünden vuruyor kızı, götürmüyor hastaneye geziniyor arabayla, annesinin yanına gidiyor, akrabalarını çağırıyor. Bir avukat arkadaşını alıyor yanına, demek ki kızın acı çekmesi hoşuna gitti ki, onu gezdirdi. Annesiyle akrabalarıyla görüşmüş, ondan sonra cesetle beraber polis karakoluna gidiyorlar. Hiçbir canide ben böyle bir şey görmedim. Gidiyorsun karakola, polise ‘Ceset arabamda’ diyorsun. Panik yok bir şey yok, ‘Ceset arabamda’ diyor. Bugün birkaç saat önce, sosyal medya hesabından kelepçeli fotoğrafını paylaşıp ‘Tekrar döneceğim’ diyor.”

