Çiğdem Toker: Canlı takipte cumhurbaşkanına sorulamayan ne varsa, gerçek gündem odur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben Sözcü Gazetesi’ni okumuyorum. Ayasofya 2020’nin adeta taçlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın” beyanı, Sözcü okurunu etkilemez.

Eğer bir etki doğuracaksa o da okurun bayiden bir yerine iki Sözcü satın alması şeklinde gerçekleşir. Diğer yanda da partili Cumhurbaşkanı’nın seçmeni, biraz daha kenetlenir. Bizleri sosyal medyada biraz daha hedef gösterirler.

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Ama esas sorun bu değil. Sorun, bu ve benzeri konuları kullanarak Türkiye’nin gerçek gündemini ustalıkla örtme çabasıdır. Hesap da budur zaten. Eridiğini düşündükleri oyları böyle böyle geri alma çabası.

Bilen biliyor velhasıl: Bugünün rejiminde, canlı takip sırasında Cumhurbaşkanı’na sorulamayan ne varsa, gerçek gündem odur.

Çiğdem Toker’in yazısı