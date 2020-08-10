CHP’nin MYK’sı belli oldu: Yeni genel sekreter Selin Sayek Böke

CHP, 37’nci Olağan Kurultayı’nın ardından yeni merkez yönetim kurulunu (MYK) duyurdu.
Kurultayda tek aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkanlığa seçilirken, Parti Meclisi (PM) de büyük oranda kendi delegelerinden oluşmuştu.
MYK’da Selin Sayek Böke parti genel sekreterliğine getirildi. Bu görevde daha önce Muharrem Erkek bulunuyordu.
Yeni MYK üyeleri şöyle:
1. Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
2. Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
3. Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
4. Ahmet Akın (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
5. Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)
6. Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)
7. Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
8. Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)
9. Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)
10. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)
11. Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü
12. Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)
13. Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt dışı Örgütlenme)
14. Yüksel Taşkın (Sosyal Politikalar)
15. Seyit Torun (Yerel Yönetimler)
16. Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)