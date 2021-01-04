CHP’li vekil: Koca’nın SMA kampanyasıyla ilgili açıklamaları kabul edilebilir değil

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için başlatılar kampanyayla ilgili açıklamasının ‘kabul edilebilir olmadığını’ söyledi.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Şeyma ve Emre Avşar, 16 aylık SMA hastası oğulları Yiğit Alp’in tedavisi için kampanya başlattı. (Fotoğraf: DHA)

Yılbaşı özel çekilişinde kimseye çıkmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmesi kararlaştırılmıştı. Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu paranın SMA hastası çocukların tedavisine harcanması çağrısında bulunmuş, çağrıya politikacı ve sanatçılar başta olmak üzere yoğun destek gelmiş, sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

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Ancak bakan Koca, kampanyayı ‘ilaç şirketlerine hizmet eden bir organizasyon’ olarak nitelendirmişti. Koca, Twitter paylaşımında, “İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” demişti.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Taşçıer, Türkiye’de çokça gündeme getirilen SMA hastası çocuklarla ilgili kampanyayla ilgili hükümet yetkililerinin konuya ilişkin açıklamalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

‘Ağır ifadeler’

Sağlık Bakanının, “Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir” açıklamasına işaret eden Taşcıer şunları söyledi: “‘Kirli kampanya’, ‘ilaç şirketlerinin savunucuları’ gibi suçlayıcı, ağır ifadelerde bulunuyor. Elbette ki bu ülkenin sağlığından sorumlu olan bir bakanın bu açıklamaları asla kabul edilebilir değil.”

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Taşçıer, nadir görülen hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu raporunun bir an önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını istedi.

TBMM ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu’nda kabul edilen raporun 10 aydır Genel Kurul’a gelmediğini vurgulayan Taşcıer, “26 Ocak’ta Meclis’in ilk işi bu raporu Genel Kurul’a sunmak ve bir an önce bilimin ve sosyal devletin gerekliliğini hayata geçirmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.